Vermisster Junge (5) aufgefunden - «Jonathan und sein Vater fielen sich weinend in die Arme»

Am Dienstagabend wurde bekannt, dass der seit sechs Wochen als vermisst gemeldete, fünfjährige Jonathan in Deutschland im Raum Bayern aufgespürt wurde. Der Junge war nicht aus den Herbstferien, die er bei seiner Mutter verbracht hatte, zurückgekehrt. Nun sei Jonathan am frühen Mittwochmorgen wieder in seinem Zuhause in Hofstetten SO angekommen, wie die Partnerin des Vaters gegenüber 20 Minuten mitteilte. Vater und Sohn hätten sieben Stunden Autofahrt hinter sich. Der Vater sei am Dienstag von der Polizei nach Deutschland gefahren worden und sie hätten Jonathan noch mitten in der Nacht abgeholt.