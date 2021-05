Zeki releast Video gegen Hass - Jonny Fischer lässt sich grün und blau schlagen – für den guten Zweck

«Meine Reichweite für Gutes nutzen»

Der grösste Social-Media-Star der Schweiz will seine «Reichweite für Gutes nutzen», wie er selbst sagt. «Ich will mit dem Video ein Zeichen gegen Homophobie, Diskriminierung und Gewalt setzen.» Er hat das Video von A bis Z – vom Drehbuch übers Casting bis zur Finanzierung – selbst produziert: «Nur die Kamera hab ich nicht selbst gehalten», sagt der Basler lachend. Wie auch, schliesslich macht er selbst mit: Zeki spielt einen der Täter.

Dass er den Beitrag nun pünktlich zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit am Montag gepostet hat, ist kein Zufall. Das Werk ist Zekis Antwort auf einen Vorfall im Februar: Seine Reaktion in einem Insta-Live-Video auf eine homophobe Attacke am Zürcher Bahnhof Stadelhofen hatte damals einen kleinen Shitstorm ausgelöst. Es wurde ihm Verharmlosung von Homophobie vorgeworfen. In einer darauf folgenden Diskussionsrunde auf Clubhouse kündigte er dann an, dass er seine Reichweite nutzen wolle, um aufs Thema aufmerksam zu machen – und er hielt Wort.