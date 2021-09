Bei Polizei Anzeige erstattet - Jonny Fischer von Divertimento wird erpresst

Jonny Fischer (41), der Teil des Cabaret-Duos Divertimento ist, wird zurzeit erpresst. Dies liess sein Management am Dienstagnachmittag in einer Medienmitteilung verlauten. «Jonny Fischer hat im Rahmen einer Erpressung bei der Zuger Polizei als Privatperson Anzeige erstattet und prüft aktuell weitere juristische Schritte gegen eine unbekannte Täterschaft», heisst es im Statement. So werde zurzeit versucht, den Comedian bei Freunden, Fans und Medien zu diffamieren um Geld zu erpressen.



Um die polizeiliche Arbeit nicht zu beeinträchtigen und Jonnys Persönlichkeit zu schützen, sieht das Management von der Veröffentlichung von weiteren Informationen ab. Auf Nachfrage von 20 Minuten hin bestätigt Frank Kleiner, stellvertretender Kommunikationsleiter der Zuger Polizei, dass Jonny Fischer Anzeige wegen Erpressung erstattet hat. «Die Ermittlungen laufen», so Kleiner. Weitere Angaben könne die Polizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht machen.