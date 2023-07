Jordan Henderson: Empörung über Wechsel nach Saudiarabien

Der englische Nationalspieler heuert bei Al-Ettifaq in Saudiarabien an.

Henderson könne zwar grundsätzlich »spielen, «wo immer er spielen möchte», schreibt der frühere Deutsche Nationalspieler Thomas Hitzlsperger auf Twitter. Er sei aber «gespannt», wie die neue Marke Henderson aussehen werde, denn: »Die alte ist tot.« Hitzlsperger war einst einer der ersten Männer im Profifussball, der seine Homosexualität öffentlich machte. Sein Ärger über Hendersons Transfer ist deswegen so gross, weil jener sich in der Vergangenheit öffentlich für die Rechte der LGBTQIA+-Gemeinschaft einsetzte und nun in einem Land kicken wird, in dem homosexuelle Handlungen strafbar sind und sogar mit dem Tod bestraft werden können.