Fünf Spiele zu Null - Jordan Pickford ist der beste EM-Torwart aller Zeiten

Mit einem klaren 4:0-Sieg gegen die Ukraine feierte Englands Nati den Einzug in den Halbfinal. Doch nicht nur der Sieg wurde von den Three Lions zelebriert. Es gab auch einen Rekord zu bejubeln. Der 27-jährige Goalie Jordan Pickford lieferte hierfür den Grund zum Feiern. Denn nicht zuletzt dank ihm schafften es die Engländer bislang so souverän durch diese Europameisterschaft. Der Keeper spielte fünf Spiele in Serie zu Null und stellt somit einen neuen EM-Rekord auf. Er ist der erfolgreichste Torwart einer EM-Endrunde.

Den bisherigen Rekord hielt Deutschland-Goalie Manuel Neuer, der 2016 vier Spiele in Serie unbezwungen blieb. Wenn es um Grossereignisse im Allgemeinen geht, liegt Pickford in der ewigen Bestenliste jetzt gleichauf mit Walter Zenga. Die Italien-Ikone hielt bei der Weltmeisterschaft 1990 ebenfalls fünf Spiele lang den Kasten der Azzurri sauber.

Es könnte die EM der Engländer werden. Erst knackten sie den Deutschland-Bann und zogen in den Viertelfinal ein. Nun halten sie hinten stets die Null und die Halbfinal-, wie auch die Finalbegegnung finden im Londoner Wembley-Stadion statt. Ob die Three Lions bei ihrem Heimspiel am Mittwoch in den Final einziehen und sich den Titel schnappen, steht noch in den Sternen. Doch fest steht, dass Pickford bald alleiniger Rekordhalter sein könnte, wenn er auch gegen die Dänen die Null halten kann.