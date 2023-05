Kronprinz Hussein und Rajwa sollen auf Sardinien Hochzeit feiern

Im August 2022 gaben sie ihre Verlobung bekannt: Am 1. Juni werden sich Kronprinz Hussein und Rawja Al Saif in Jordanien das Jawort geben.

Am Montag wurde eine Henna-Feier veranstaltet, bei der Königin Rania ihre künftige Schwiegertochter mit wohlwollenden Worten würdigte.

Nun berichten italienische Medien von einer After-Party, die in Sardinien ausgerichtet werden soll – angeblich mit eigens zu diesem Zweck erstellter Infrastruktur.

Kronprinz Hussein (28) von Jordanien und seine Verlobte Rajwa Al Saif (29) geben sich am 1. Juni das Jawort. Schon jetzt bereitet der Palast alles für die grosse royale Feier vor, bei der adelige Gäste aus aller Welt erwartet werden.

Hochzeitszeremonie im Zahran-Palast

Die Zeremonie wird am 1. Juni um 16 Uhr Ortszeit im Zahran-Palast in der jordanischen Hauptstadt beginnen. Mit der Ankunft von König Abdullah II. (61) und Königin Rania (52) und dem Empfang der haschemitischen Familie beginnt die Koran-Vertragszeremonie, bei der die Heiratsurkunde unterzeichnet wird.

Danach folgt die sogenannte rote Prozession vom Zahran-Palast in den etwa zehn Kilometer entfernten Al-Husseinia-Palast. Dort werden die Gäste zum feierlichen Abendbankett empfangen.

After-Party auf Sardinien im «Ökomonster»

Am 10. Juni soll eine zusätzliche grosse Hochzeitsfeier auf Sardinien stattfinden. Dafür sei ein gewaltiger Pavillon, ein «Ökomonster», wie es italienische Medien nennen, errichtet worden – und zwar in kürzester Zeit. Genauer befindet sich der Komplex am Spiagga di Porto San Paolo gegenüber der Insel Tavolara.