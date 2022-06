Haaland trifft gegen Serbien: Jordi Alba vergibt auf klägliche Art und Weise Spaniens Sieg gegen Portugal

In der Nations-League-Gruppe der Schweiz, die mit 1:2 gegen Tschechien unterlag, gab es noch eine zweite Partie. So trennten sich Spanien und Portugal mit 1:1. Das Spiel war eine muntere Angelegenheit. Spanien und Portugal schenkten sich nichts – wobei die Spanier die Partie hätten gewinnen müssen. Alvaro Morata schoss in der 25. Minute La Furia Roja in Führung, kurz danach verpassten die Spanier das 2:0 nur ganz knapp.