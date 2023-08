Jorge Vilda: Spanien-Coach fasst Assistentin an die Brust

So scheint Nationaltrainer Jorge Vilda, eine Assistentin unsittlich angefasst zu haben.

Kaum scheint der Skandal um den spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales wegen seines Kusses auf den Mund von Spielerin Jenni Hermoso etwas in den Hintergrund gerückt zu sein, gibts bereits den nächsten. Dieses Mal trifft es den ebenfalls nicht unumstrittenen Spanien-Coach Jorge Vilda.

In den sozialen Medien macht ein Video die Runde, das den 42-Jährigen zeigt, wie er einer seiner Assistentinnen, Montserrat Tomé, beim Jubel offenbar an die Brust fasst. Das Video soll eine Szene kurz nach dem 1:0-Führungstreffer Spaniens durch Olga Carmona im WM-Final zeigen, heisst es.

Kritik erfolgt sofort

Auch Vilda ist wie Rubiales nicht unumstritten. So entschieden sich letztes Jahr 15 Spielerinnen in einem öffentlichen Brief gegen den Nationaltrainer und traten aus dem Nationalteam zurück. Das, weil Vilda unter anderem für seine Disziplinbesessenheit kritisiert wurde. Ausserdem soll er den Spielerinnen zu wenig Privatsphäre gelassen haben.