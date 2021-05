Die Spielzeiten in den grossen europäischen Ligen sind vorbei. Somit beginnt für die Clubs die Kaderplanung für die neue Saison. Sehen wir unseren Nati-Captain bald in Rom auflaufen?

Gerüchte in Italien : José Mourinho und die AS Roma wollen Nati-Captain Granit Xhaka

1 / 5 Roma-Trainer José Mourinho ist ein grosser Fan von Granit Xhaka und möchte ihn in die italienische Hauptstadt holen. Getty Images Nati-Captain Granit Xhaka soll laut diversen Medien bei der AS Roma im Gespräch sein. freshfocus Plant das Kader für die nächste Saison: José Mourinho soll dabei eine Auge auf Granit Xhaka geworfen haben. REUTERS

Darum gehts Granit Xhaka soll bei der AS Roma im Gespräch sein.

José Mourinho ist angeblich grosser Fan unseres Nati-Captains und möchte ihn unbedingt.

Ein Knackpunkt könnte jedoch die Ablösesumme sein.

Die Saison in den grossen europäischen Ligen ist vorbei, die meisten Spieler befinden sich in den Vorbereitungscamps der jeweiligen Nationalmannschaft. So auch unser Nati-Captain Granit Xhaka. Und genau diesen will José Mourinho zur AS Roma holen. Dies berichteten mehrere Medien in Italien übereinstimmend. Der Portugiese plant offenbar das Mittelfeld der Römer rund um den 28-Jährigen aufzubauen. Zurzeit besitzt Xhaka jedoch noch einen Vertrag bei Arsenal bis im Sommer 2023. Die Londoner spielen aber nächste Saison nicht europäisch und sind somit auf Transfererlöse angewiesen.

Das wiederum könnte dann auch der Knackpunkt der ganzen Sache werden. Ursprünglich hat Arsenal nämlich 45 Millionen Euro Ablösesumme an Gladbach bezahlt, als sie Xhaka 2016 in die englische Hauptstadt holten. Wie italienische Medien berichten, soll die AS Roma mit einem Angebot von rund 13 Millionen Euro in die Verhandlungen starten. Die Gunners möchten aber mindestens 25 Millionen für ihren Stammspieler.

Letzter grosser Vertrag für Xhaka?

Und was spricht für einen Wechsel in die italienische Hauptstadt aus der Sicht von Granit Xhaka? Der Nati-Captain, der im September 29 Jahre alt wird, könnte noch einen letzten grossen und lukrativen Vertrag unterzeichnen. Und auch die Zusammenarbeit mit Star-Trainer José Mourinho könnte für Xhaka attraktiv sein. Mit der AS Roma könnte er zudem europäisch spielen, auch wenn es nur die Conference League ist. Denn die Römer beendeten ihre Saison in der Serie A auf dem siebten Platz.