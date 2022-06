Österreich : Josef Fritzl darf nicht in ein «normales» Gefängnis verlegt werden

Er hielt seine Tochter jahrelang gefangen und zeugte Kinder mit ihr. Das Oberlandesgericht in Wien schmetterte Fritzls Wunsch, in ein «normales» Gefängnis verlegt zu werden, ab.

Josef Fritzl ging als «das Monster von Amstetten» in die österreichische Kriminalgeschichte ein. Er hielt seine eigene Tochter 24 Jahre lang in einem Keller fest und zeugte in dieser Zeit sieben Kinder mit ihr.

Der 2009 zu lebenslanger Haft verurteilte Inzest-Täter von Amstetten darf nicht in ein normales Gefängnis in Österreich verlegt werden. Das Oberlandesgericht in Wien habe entschieden, dass die Unterbringung des 87-jährigen Josef Fritzl in einer Anstalt für psychisch gestörte, aber zurechnungsfähige Verbrecher weiter notwendig sei, teilten Justizbehörden am Dienstag mit.