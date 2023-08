Josef Martínez: Ex-YB-Profi schwärmt über Lionel Messi

Josef Martínez spielte einst für YB und Thun in der Schweiz und ist heute Lionel Messis kongenialer Sturmpartner bei Inter Miami. 20 Minuten hat mit ihm gesprochen.

1 / 8 Ein Herz und eine Seele: Josef Martínez stürmt an der Seite Lionel Messis für Inter Miami. USA TODAY Sports via Reuters Con Der Venezolaner kickt seit Januar 2023 für den MLS-Verein aus Florida. Getty Images via AFP In der Schweiz spielte Martínez einst für YB … freshfocus

Darum gehts Josef Martínez spricht mit 20 Minuten über sein Leben als Teamkollege Lionel Messis.

Der venezolanische Stürmer spielte in der Schweiz für Thun und YB.

Martínez erklärt, er hoffe, dereinst nach Bern zurückkehren zu können.

Als Lionel Messi im Januar 2012 gerade seinen dritten Ballon d’Or in Folge gewann, wechselte ein damals 18 Jahre junger Josef Martínez aus seiner venezolanischen Heimat in die Schweiz zu YB. 2013 kickte er auch leihweise ein halbes Jahr für den FC Thun. Nun, im Sommer 2023, ist der heute 30-Jährige Sturmpartner Messis bei Inter Miami und einer der besten Kumpels des Superstars in seiner neuen Mannschaft.

«Wir müssen es geniessen, mit einem der besten Spieler der Welt zusammenzuspielen», erklärt Martínez im Gespräch mit 20 Minuten. Der frühere Super-League-Profi wechselte erst im letzten Januar von Atlanta zu Miami. Er habe danach zwar bald einmal von Gerüchten über einen Messi-Wechsel zu seinem Verein gehört, so richtig geglaubt daran habe er aber nicht.

Vom Gegner zum Teamkollegen

Persönlich gekannt hat Martínez seinen prominenten Mitspieler bereits von den Duellen mit der Nationalmannschaft. «Wir mussten viel leiden seinetwegen», scherzt er angesichts der vielen Niederlagen Venezuelas gegen Messis Argentinien. Zum Witzeln aufgelegt ist der wertvollste MLS-Spieler und Liga-Topscorer von 2018 auch mit dem siebenfachen Weltfussballer, wie ein Videoclip zeigt, der vor kurzem viral ging.

Bei Messis Miami-Debüt gegen Cruz Azul sass Martinez zu Beginn des Spiels neben Messi auf der Ersatzbank, wo er dem Argentinier die Rückenlehne des Sitzes vor ihm nach unten verstellte, damit dieser eine bessere Sicht hatte. Der Weltmeister konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen und schoss Inter wenig später mit einem Freistosstor in der Nachspielzeit zum Sieg.

Messi überliess Martínez einen Penalty

In der Liga liegt Miami auf dem letzten Tabellenplatz, doch mit den neuen Stars Messi, Alba und Busquets an seiner Seite ist Martínez zuversichtlich, die zwölf Punkte Rückstand auf den Playoff-Platz wettzumachen. «Sein Einfluss ist riesig, nicht nur für Inter Miami, sondern für das ganze Land», so der Venezolaner, der den Hype um seinen Club als «wunderschön» bezeichnet.

Messi und er hätten dieselbe Mentalität und wollen unbedingt Trophäen gewinnen. Auf dem Weg zu einem möglichen Titelgewinn im Leagues Cup überliess der Superstar ihm zuletzt im Spiel gegen Orlando sogar einen Elfmeter. «Direkt nach dem Penaltypfiff kam er zu mir und sagte: Ich will, dass du ihn schiesst», erläutert Martínez, der Messi zunächst die Chance auf den Führungstreffer überlassen wollte.

Beeindruckt ist Martínez aber auch von Co-Eigentümer David Beckham. «Er ist ein bescheidener Mann und ist immer unterwegs für den Club», so der Offensivspieler, der erst in den USA seine Karriere so richtig lancierte. Über die Major League Soccer (MLS) sagt er: «Für mich ist es eine der besten Ligen der Welt.»

YB-Rückkehr dank Mentor Spycher?

In der Schweizer Super League gelang ihm der grosse Durchbruch damals nicht und trotzdem schwärmt der 30-Jährige von Land und Leuten. «Es war wunderschön in der Schweiz und eine der besten Zeiten meines Lebens», erklärt der Stürmer. 2012 hatte er gegenüber 20 Minuten von den vielen «schönen Bärner Meitschis» in der Stadt berichtet, die ihm beim Tramfahren aufgefallen seien.

Viel mehr als die weiblichen Verlockungen der Bundeshauptstadt haben ihn aber die Begegnungen mit den Menschen bei seinen Vereinen geprägt. Im Berner Oberland gelangen ihm unter Urs Fischer zehn Tore für Thun, bei YB zwar nur deren drei, dafür ist ihm speziell die Begegnung mit Christoph Spycher in Erinnerung geblieben. «Er ist wie ein Vater für mich», meint Martínez über seinen früheren Mitspieler und heutigen Baumeister der YB-Erfolge. Auch eine Rückkehr zu YB schliesst der MLS-Star nicht aus. «Ich liebe die Schweiz und hoffe, dass ich eines Tages zurück nach Bern kommen kann.»

