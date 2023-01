Ehrlicher Kunde : Josiah erhält bei McDonald’s statt eines Burgers die Tageseinnahmen

Als Josiah Vargas an der Drive-Through-Theke im lokalen McDonald’s in die ihm überreichte Tüte guckte, war darin statt Fast Food haufenweise Bargeld. Er brachte den Sack zurück – und wird nun im Netz gefeiert.

… war ihm an der Drive-Through-Theke in die Hand gedrückt worden.

Ein McDonald’s-Kunde in den USA bekam aus Versehen einen Plastiksack voller Bargeld in die Hand gedrückt.

«Was ist in dieser Tüte! Ihre verf****n Tageseinnahmen», so der junge User Josiah Vargas aus den USA, der auf Tiktok als @dookiedoeboy aktiv ist. Er filmte sich in seinem Auto nur Minuten, nachdem er die Überraschung seines Lebens erfahren hatte: Im lokalen Drive-Through-McDonald’s hatte er einen Snack bestellt, bekam aber statt seines McMuffins mit Wurst einen Plastiksack ausgehändigt, der es in sich hatte.