Gebärmutter-Riss: Joss Stone wäre bei der Geburt ihres Sohnes fast gestorben

Die britische Sängerin Joss Stone ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das hat sie in einem Instagram-Post verkündet. «Endlich ist er da. Ich wollte nur Hallo sagen zu unserem neuesten Familienzuwachs Shackleton Stoker DaLuz. Geboren um 7:54 Uhr am 18. Oktober. Was für eine Freude, ihn sicher und gesund in unseren Armen zu halten. Danke, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt», schreibt die 35-Jährige zu einem herzigen Video mit ihrem Partner und den beiden Kindern.