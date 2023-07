Jota: Saudi-Kaufrausch geht ungebremst weiter

Nach den Abgängen von Zeqiri und Males richtet sich der FCB in der Offensive neu aus. Gleich zwei Stümer wurden am Montag verpflichtet. Am Nachmittag machte der FCB den Transfer von Jonathan Dubasin klar. Der Belgier kommt vom spanischen Zweitligist Albacete Balompié und unterschrieb bis Sommer 2027. Die gleiche Vertragslaufzeit hat Thierno Barry. Der 20-Jährige Franzose war in der letzten Saison noch der Toptorschütze in der zweiten belgischen Liga. (fss)