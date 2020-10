Madsen wurde im April 2018 wegen Mordes an Kim Wall an Bord seines selbst gebauten U-Bootes verurteilt. Er sitzt Zuvor war er Ingenieur und Unternehmer. Am 10. August 2017 war Wall zu Recherchezwecken als Gast an Bord von Madsens UC3 Nautilus gegangen. Ihr verstümmelter Körper wurde am 21. August an einem Strand entdeckt, nachdem die Nautilus gesunken war. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er Wall mit sexuellem Motiv gefoltert und nach ihrem Tod zerstückelt über Bord geworfen hatte. Er verbüsst eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes.