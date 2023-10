Journalisten protestieren gegen Stellenabbau bei «20 Minuten» 

Gemäss dem Journalistenverband Impressum demonstrierten am Dienstag rund 300 Medienschaffende gegen den kürzlich kommunizierten Stellenabbau in den Redaktionen der TX Group. Die Personalkommission der Zürcher Redaktionen fordere von Verleger Pietro Supino einen Sparstopp bis mindestens 2025.

Mit mehreren Transparenten bekundeten die Demonstrierenden ihre Solidarität mit den Betroffenen der Sparrunde. In den Redaktionen der Bezahlzeitungen von Tamedia werden bis zu 48 Stellen abgebaut, 28 Stellen davon in der Westschweiz. Betroffen sind Titel wie «24heures» oder die «Tribune de Genève».

In der Deutschschweizer Redaktion von 20 Minuten werden sieben von aktuell 145 Stellen abgebaut und das Arbeitspensum von drei Personen reduziert. In der Romandie sollen nach einem Konsultationsverfahren bis zu 28 von aktuell 104 Stellen abgebaut werden.

20 Minuten reagiert auf «Realitäten der digitalen Transformation»

«20 Minuten» hat letzte Woche bekannt gegeben, in der Westschweiz – vorbehältlich der Ergebnisse des Konsultationsverfahrens – voraussichtlich 28 von aktuell 104 Stellen abzubauen. In der Deutschschweiz fallen sieben von 145 Stellen weg. Das Unternehmen begründet den Abbau mit einer notwendigen Senkung der Kostenbasis. Damit passe sich «20 Minuten» den Realitäten der digitalen Transformation an und stelle sich zukunftsfähig auf, um weiterhin Investitionen in die Innovation tätigen zu können.