Russische Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa flieht aus Hausarrest

Russland : Journalistin Owsjannikowa flieht aus Hausarrest – «bin völlig unschuldig»

Am 3. Oktober ist Owsjannikowa in Russland auf eine Fahndungsliste gesetzt worden.

Owsjannikowa teilte am 5. Oktober auf Social Media mit, sie befolge die ihr auferlegten Beschränkungen seit dem 30. September nicht mehr. «Ich betrachte mich als völlig unschuldig», sagt sie in einem Video.

Die durch ihren Live-Protest gegen den Militäreinsatz in der Ukraine bekannt gewordene Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa ist aus dem Hausarrest geflohen.

Am Montag wurde Owsjannikowa auf eine Fahndungsliste des russischen Innenministeriums gesetzt.

Die Fussfessel, die sie trage, solle man Putin anlegen, meint sie in einem Video.

Die mit ihrer Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin international bekannt gewordene Journalistin Marina Owsjannikowa hat den gegen sie verhängten Hausarrest eigenmächtig beendet. Sie sei aus dem Hausarrest geflohen, weil sie sich auch für nichts verantworten müsse, teilte Owsjannikowa am Mittwoch auf Telegram mit.

«Ich betrachte mich als völlig unschuldig, und da unser Staat sich weigert, seine eigenen Gesetze einzuhalten, weigere ich mich, die gegen mich verhängte Zwangsmassnahme ab dem 30. September 2022 zu befolgen und mich davon zu befreien», sagte sie in einem Video, das an die russische Strafvollzugsbehörde gerichtet ist.

Weiter sagte Owsjannikowa, man solle Putin eine elektronische Fussfessel anlegen, wie die, die sie jetzt trage. Die Journalistin hätte am Mittwoch um zehn Uhr vor einem Moskauer Gericht erscheinen müssen. Wie ihr Anwalt erklärte, hätten die Ermittler und Ermittlerinnen versäumt, ihren Aufenthaltsort zu ermitteln.

Bereits am Wochenende hatte ihr Ex-Mann erklärt, Owsjannikowa sei mit ihrer Tochter geflohen. Am Montag wurde Owsjannikowa auf eine Fahndungsliste gesetzt. Auf der Website des russischen Innenministeriums ist zu lesen, dass die 44-Jährige im Rahmen eines strafrechtlichen Verfahrens gesucht werde.

Ihr drohen bis zu zehn Jahre Haft

Die damalige Produzentin des staatlichen Fernsehens hatte Mitte März während einer abendlichen Nachrichtensendung im Hintergrund ein Plakat gezeigt, auf dem sie ein Ende des Krieges in der Ukraine forderte und dazu aufrief, nicht der russischen Propaganda zu glauben: «Sie lügen euch hier an.» Wegen Herabwürdigung des Militärs wurde sie entlassen und mit einer Geldstrafe belegt.

Im August nutzte sie eine gerichtliche Anhörung zu einem weiteren Protest. Sie erschien im Gerichtssaal mit einem Poster, auf dem stand: «Lasst die ermordeten Kinder zu euch in der Nacht in euren Träumen kommen.» Vorgeworfen wurde ihr ein Strassenprotest im Juli, bei dem sie ein Banner hielt, auf dem stand: «(Der russische Präsident Wladimir) Putin ist ein Mörder, seine Soldaten sind Faschisten. 352 Kinder sind (in der Ukraine) getötet worden. Wie viele weitere Kinder sollten sterben, damit sie aufhören?»