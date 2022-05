Joya Marleen ist die grossen SMA-Abräumer 2022

In der Zuger Bossard Arena wurden die Swiss Music Awards an die besten Musikerinnen und Musiker des vergangenen Jahres überreicht. Hier der Überblick aller Kategorien.

Darum gehts

Die dreifach nominierte Joya Marleen ist die grosse Abräumerin der diesjährigen Swiss Music Awards. Die 19-jährige St. Gallerin ist nicht nur «Best Female Act» und «SRF 3 Best Talent», sondern darf auch den begehrten Stein der Königskategorie «Best Hit» nun ihr Eigen nennen. Sie konnte während des Telefon-Votings die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrem Song «Nightmare» überzeugen. Damit gerechnet hätte sie nie, wie sie 20 Minuten verrät: «Für das, dass ich so plötzlich, so weit in meiner Karriere bin, bin ich unglaublich dankbar. Es ist einfach affengeil, mir fehlen die Worte.» Dass ein Stein in den Bandraum kommt ist sicher, wo zwei weiter platziert werden, muss sich Joya allerdings noch überlegen.

Mit zwei Steinen rumzuhantieren ist für Mundartmusiker Marco Kunz (36) nichts Neues, denn er ist gelernter Maurer. Doch alltäglich ist dies nicht für ihn: «Ich fühle mich geehrt und es ist eine Anerkennung für jahrelange Anstrengungen», sagt der 36-Jährige zufrieden. Er ist der beste männliche Künstler und hat die Auszeichnung für das beste Album erhalten. Für den Erfolg von Zian (28) ist die 20-Minuten-Community mitverantwortlich, denn sie wählte ihn in der von 20 Minuten präsentierten Kategorie «Best Crushing Newcomer» unter die Nominierten. Nun gehört der Klotz ihm. Doch lange gefeiert wird nicht, auch wenn die Freude beim Berner gross ist: «Ich muss früh ins Bett, weil ich morgen um vier Uhr in die Ferien nach Italien fliege.» Den ganzen Überblick der Kategorien findest du hier:

Überblick der nationalen Kategorien

Best Female Act – Joya Marleen

Best Male Act – Kunz

Best Group – Brandao Faber Hunger

Best Crushing Newcomer – Zian

SRF 3 Best Talent – Joya Marleen

Best Act Romanie – Danitsa

Best Album – Kunz

Artist Award – Menvis

Tribute Award – Endo Anaconda



Best Hit – Joya Marleen mit «Nightmare»

Überblick der internationalen Kategorien

Best Solo Act – Ed Sheeran

Best Group – Imagine Dragons

Best Breaking Act – Olivia Rodrigo



Best Hit – Nathan Evans, 220 KID & Billen Ted – Wellerman