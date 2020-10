Newcomer bei 20 Minuten Radio«Joya Marleen klingt schon jetzt sehr international»

Lil Nas X

Der 21-jährige Amerikaner dürfte Musikfans noch von dessen Überraschungshit «Old Town Road» ein Begriff sein. An den Grammy Awards im Januar war Lil Nas X für sechs Preise nominiert, so viele wie kein zweiter männlicher Künstler 2020, gewonnen hat er in den Kategorien «Best Pop Video» und «Best Pop Duo/Group Performance». Seither blieb es eher ruhig um den Shootingstar.