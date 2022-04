Fans sind entsetzt : Joyce Ilg kuschelt mit Luke Mockridge – und reisst Vergewaltigungswitz

Die Ostertage scheint der Comedian mit seiner guten Freundin verbracht zu haben. Doch ein K.O.-Tropfen-Witz in der Caption eines Kuschelbildes sorgt bei den Fans für rote Köpfe.

1 / 13 Joyce Ilg (28) und Luke Mockridge (32) haben sich scheinbar durch das Osterwochenende gekuschelt. Doch die Bildunterschrift «Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich hab nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen» sorgt für Kritik. Instagram/joyceilg Der Comedian postete das Foto mit seiner Kollegin ebenfalls, schrieb dazu: «Auf der Suche nach Eiern die grössten in der Szene gefunden.» Instagram/joyceilg Nach den vielen negativen Kommentaren ergänzte die Influencerin ihre Bild-Caption. Instagram/joyceilg

Darum gehts Joyce Ilg hat am Ostersonntag ein Foto mit Luke Mockridge (32) gepostet, das vermuten lässt, dass sie den Tag gemeinsam verbracht haben.

Die Bildunterschrift «Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich hab nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen» sorgt für Kritik.

Nicht zuletzt, weil mehrere Frauen dem deutschen Comedian sexuelle Übergriffe vorwerfen.

«Mach Selfies, mit wem du magst, total legitim und fair enough. Aber was soll dieser Seitenhieb, der auf Kosten von Opfern sexualisierter Gewalt geht?», meint eine Instagram-Userin.

Inzwischen hat die 28-Jährige ihre Caption revidiert und eine Erklärung ergänzt.

Die deutsche Schauspielerin und Influencerin Joyce Ilg hat am Ostersonntag ein Foto mit Luke Mockridge auf Instagram gepostet – und dafür in kürzester Zeit harsche Kritik geerntet. Die 38-Jährige schrieb zu dem Foto, auf dem sie sich mit dem lächelnden Comedian in scheinbar vertrautem Kontext zeigt: «Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich hab nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen.» Ihren Post ergänzte sie mit den Hashtags #partnerlook und #FreedomOfHumour zu Deutsch: Freiheit des Humors - offenbar mit der Erwartungshaltung, dass es zu einer Diskussion kommen könnte.

Dem war auch so. Innert kürzester Zeit häuften sich unter dem Beitrag kritische Stimmen wie «Das ist leider krass kacke», «Bin fast mal an K.O.-Tropfen gestorben. Nicht cool, Joyce», «Menschen, die ‹Humor darf alles› sagen, tun das meist aus einer sehr privilegierten Perspektive» oder «Mach Selfies, mit wem du magst, total legitim und fair enough. Aber was soll dieser Seitenhieb, der auf Kosten von Opfern sexualisierter Gewalt geht?»

Die breite Kritik ist nicht zuletzt auch auf die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Luke Mockridge zurückzuführen. Nachdem mehrere Frauen ihm öffentlich sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten, zog er sich im letzten Jahr aus dem Show-Business zurück und war Medienberichten zufolge gar in intensiver, medizinischer und psychologischer Behandlung. Inzwischen steht er allerdings wieder auf der Bühne und nutzte die Vorwürfe auch schon für seine Witze – ganz zum Unmut seiner Kritikerinnen und Kritiker.

Inzwischen hat Ilg unter dem Post die Caption angepasst und eine Erklärung abgegeben: «Das sollte kein Witz auf Kosten von K.O.-Tropfen-Opfern sein, sondern eine Anspielung darauf, dass Luke diesen K.O.-Tropfen-Gag ja damals in seinem Programm hatte und ihm das nachträglich als vermeintlicher ‹Beweis von Schuld› ausgelegt wurde. Er hat aber ja nie jemandem K.O.-Tropfen gegeben. Mir war klar, dass das nicht jeder lustig findet, muss ja auch nicht. Mein Humor hat wenig Grenzen und dazu stehe ich auch.»

Das sagt Luke Mockridge

Bereits im vergangenen Jahr hatte Joyce den 32-Jährigen versucht, zu verteidigen und an die Menschen appelliert: «Presse, Social Media. Was das für einen Menschen bedeutet, wenn das alles auf ihn einprasselt. Bei Luke ist das Thema jetzt schon sehr lange präsent. Das liegt auch daran, dass kein Urteil gesprochen wurde und die Sache nicht eindeutig klar ist», sagte sie in einem Video.

Der Comedian selbst zeigte sich eher wortkarg, er repostete das Foto mit seiner Kollegin und schrieb dazu: «Auf der Suche nach Eiern die grössten in der Szene gefunden.»

