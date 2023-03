Shitstorm: JSVP-Politiker stösst mit Schinken-Tweet Muslime und Juden vor den Kopf

Spillmann: «Ich wollte nicht provozieren»

Religionsaspekt macht Tweet zum Angriff

Auch wenn der Tweet des JSVP-Politikers auf den ersten Blick harmlos klinge, handle es sich dennoch um eine religionsfeindliche Aussage. «Er hätte seine Aussage auch an vegetarisch oder vegan lebende Personen richten können, aber durch den Fakt, dass er den Religionsaspekt angesprochen hat, wurde der Tweet zu einem Angriff», so Begovic weiter. Für den Geschäftsleiter der VIOZ setze die Botschaft somit ein klares Zeichen. Der Tweet sage aus, «dass Angehörige der muslimischen oder jüdischen Glaubensgemeinschaft bei der SVP nicht willkommen sind».

Unsinniger Vergleich zweier verschiedener Religionen

Für Walther grenze der Tweet nah an Rassismus und Religionsfeindlichkeit, in erster Linie sei die Aussage aber einfach «blöd»: «Peinlich daran ist vor allem, dass Herr Spillmann Muslime und Juden zusammen in eine Schublade steckt und dies kommentiert. Dabei unterscheiden sich diese Religionen ganz klar voneinander.» Dass Spillmann den Tweet inzwischen gelöscht habe, zeige, dass er in einem Dilemma stecke.