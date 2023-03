Umzug in Aargau: JSVP-Präsident David Trachsel tritt aus dem Basler Grossen Rat zurück 

David Trachsel, der Präsident der Jungen SVP Schweiz, hat am Montag die Basler SVP und den Grossen Rat über seinen Rücktritt als Mitglied des Kantonsparlaments per 28. April informiert. Der 28-Jährige wird aus familiären Gründen in den Kanton Aargau ziehen, wie die Basler SVP mitteilte. Trachsel war seit Februar 2021 Mitglied des Grossen Rats.