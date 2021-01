Die JSVP will nun in die Bresche springen und lanciert eine Sammel-Aktion.

Daniela Liebi öffnete am letzten Montag für die Protest-Aktion #wirmachenauf trotz Verbot ihr Restaurant Rothorn in Schwanden BE. Sie wollte damit ein Zeichen für die Gastronomie setzen. «Es sind finanzielle Gründe, die uns zu diesem Einsatz zwingen», sagte sie zu 20 Minuten.

Das ruft jetzt die Junge SVP auf den Plan. Die Jungpartei startet am Samstag eine Spendenaktion für Liebi, um die Busse zu finanzieren. Damit unterstützt sie eine Aktion, die illegal war. «Die Massnahmen des Bundesrates sind völlig willkürlich», sagt Präsident David Trachsel zu 20 Minuten. «Und man muss sich schon fragen: Wo hört die Illegalität auf und wo fängt demokratischer Widerstand an?» Der Bundesrat nehme die Not der betroffenen Betriebe nicht ernst, das sei der Schweiz nicht würdig. «Menschen in einer so existenziellen Not zu helfen muss aus meiner Sicht okay sein.»