Junge SVP sucht «nackte Doris Leuthard und Simonetta Sommaruga» für Video

Das Video soll in Richtung «Duschen mit Doris» gehen, verrät Nils Fiechter, Co-Präsident der JSVP Bern.

Auf Twitter sucht Nils Fiechter, Co-Präsident der Jungen SVP Bern, derzeit «Laienschauspieler, die Doris Leuthard und Simonetta Sommaruga von hinten ähneln». Diese müssten bereit sein, in einem Video nackt aufzutreten. «Es winkt eine angemessene Gage», schreibt Fiechter dazu. Doris Leuthard war von 2010 bis 2019 Energieministerin der CVP, Simonetta Sommaruga von 2019 bis 2022 für die SP.

Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt Fiechter, dass der Aufruf durchaus ernst gemeint sei: «Wir planen ein Video im Abstimmungskampf um das Stromfressergesetz , über das am 18. Juni abgestimmt wird. Weil wir parteiintern niemanden gefunden haben, der die körperlichen Voraussetzungen erfüllt, haben wir uns entschieden, die Suche auf die Öffentlichkeit auszuweiten.»

«Wer auf Nippelblitzer hofft, wird enttäuscht»

Zum Video verrät Fiechter: «Das Thema ist absolut ernst, das Video soll aber natürlich mit einem politischen Augenzwinkern umgesetzt werden. Wer also auf Nippelblitzer hofft, wird enttäuscht werden.» Mit dem Video will die Junge SVP auf eine Aussage der damaligen Energieministerin Simonetta Sommaruga anspielen. Diese sagte Ende August 2022 gegenüber 20 Minuten, um Energie zu sparen, könne man kuscheln und zu zweit duschen (siehe Video oben). «Es wird in Richtung ‘Duschen mit Doris’ gehen», sagt Fiechter.