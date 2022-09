Kulturelle Aneignung: JSVP will «Woke-Wahsinn» stoppen – «hat damit den Nerv der Zeit getroffen»

«Wir wollen von den Woke-Aposteln nicht mehr länger vorgeschrieben bekommen, wie wir zu denken, zu sprechen und zu leben haben», teilte die JSVP am Sonntag mit.

Zudem hat die Jungpartei eine Petition lanciert und will so das Schweizer Radio und Fernsehen SRF dazu bringen, Winnetou-Filme auszustrahlen.

Die Junge SVP Schweiz hat die Plattform stopwoke.ch lanciert, wo Vorkommnisse in der Schweiz aufgelistet werden, wie unter anderem das abgesagte Konzert in der Brasserie Lorraine.

Die Junge SVP Schweiz erklärt den Kampf gegen den «Woke-Wahnsinn» zu ihrem Schwerpunktthema. Dafür wird SRF mit einer Petition aufgefordert, die Winnetou-Filme wieder zu lizenzieren und auszustrahlen. Zudem hat die Jungpartei die Plattform stopwoke.ch lanciert, wo Vorkommnisse in der Schweiz aufgelistet werden, wie unter anderem das abgesagte Konzert in der Brasserie Lorraine. Mark Balsiger ist Polit-Analyst und ordnet die neue Schwerpunktthema-Setzung der Jungpartei ein.

Herr Balsiger, was sagen Sie zu der Petition und der neu lancierten Website?

Das Thema «Kulturelle Aneignung» ist hochemotional. Setzt die JSVP damit auf ein neues «Steckenpferd»?

Die JSVP hat unter der Leitung ihres neuen Präsidenten David Trachsel die Relevanz und Brisanz des Themas erkannt und schnell reagiert. Das ist eine clevere Form von Politik-Marketing. Insbesondere, da die klassischen Steckenpferde Ausländer- und Europapolitik in den letzten Jahren nicht mehr elektrisierten wie früher. Die Partei musste sich deshalb neue Themenfelder erarbeiten. Themen wie Gender oder kulturelle Aneignung bieten sich da an: Sie sind hochemotional und werden uns eine lange Zeit beschäftigen, da unter anderem die Fronten zwischen den Parteien beziehungsweise der Woke-Bewegung und der Gegenbewegung verhärtet sind und eine Problemlösung nicht in Sicht ist.