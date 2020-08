Im August 2018 stürzte eine Ju-Air 52 am Piz Segnas bei Flims ab.

Die Piloten der Ju-Air 52, welche vor zwei Jahren am Piz Segnas bei Flims abgestürzt ist, waren bereits zuvor regelmässig riskant unterwegs und hielten sich nicht an Mindestflughöhen – selbst bei Checkflügen zur Überprüfung ihrer Fähigkeiten nicht. Trotzdem schritt das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) nicht ein. Das steht im noch nicht publizierten Entwurf des Untersuchungsberichts der Sust, berichtet die «SonntagsZeitung».

Auch beim Einflug in den Talkessel, der zum Absturz mit 20 Toten führte, waren die Piloten laut Bericht zu tief unterwegs. Dem Piloten, der beim Absturz auf dem Captainsitz sass, wird aus seinem Umfeld «vermindertes Risikobewusstsein» und «fehlende Selbstkritik» attestiert. «Offenbar waren die Piloten der Meinung, dass sie unverwundbar seien», heisst es im Unfallbericht.

«So etwas hätte niemals passieren dürfen»

Als Reaktion auf den Bericht hat das Verkehrsdepartement (Uvek) im Juli eine unabhängige Untersuchung der Aufsicht des Bazl in Auftrag gegeben. Diese wird vom Nationalen Luft- und Raumfahrtinstitut der Niederlande (NLR) vorgenommen.

Eine Hinterbliebene eines Absturzopfers sagt, vieles deute auf Seilschaften und Lücken bei den Kontrollen hin. Bei ihr lösten die Enthüllungen Wut aus: «Der Bund muss bei den Kontrollen auf jeden Fall über die Bücher gehen. So etwas hätte niemals passieren dürfen.» Aber: «Belangen kann man die Piloten für ihr Handeln nicht mehr, selbst wenn sie zu tief geflogen sind.» Die Toten kämen nicht mehr zurück.

«Das Problem ist die fehlende Unabhängigkeit der Prüfer»

Seiler Graf fordert eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle: «Sowohl die Prüfer der Ju-Air als auch diejenigen des Bazl müssen genau unter die Lupe genommen werden. Und es muss die Frage gestellt werden, wie unabhängig die Prüfer arbeiten.» Das Problem sei, dass sich in der kleinen Schweizer Aviatik-Szene viele gut kennen würden. Seiler Graf fragt: «Wenn die Überprüfung der Piloten nicht funktioniert, wie genau wurde dann bei den Flugzeugen selber hingeschaut?»

«Es droht ein Erdbeben für die Schweizer Luftfahrt»

Auch der Rechtsanwalt und Pilot Martin Steiger ortet ein Problem in der fehlenden Unabhängigkeit der Prüfer: «Viele Fachpersonen bei Behörden sind oder waren selbst Piloten. Sie überprüfen in ihrer Funktion häufig aktuelle oder ehemalige Kollegen und Arbeitgeber, was zu Interessenkonflikten führen kann.»