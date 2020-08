vor 21min

Nach überraschender Ausreise aus Spanien

Juan Carlos ist in diesem Luxushotel in Abu Dhabi untergetaucht

Wo ist Juan Carlos? Vier Tage nach Bekanntwerden seiner Ausreise aus Spanien bleibt der unter Korruptionsverdacht stehende Altkönig untergetaucht. Eine Spur führt nun nach Abu Dhabi.

von Karin Leuthold

Juan Carlos, ehemaliger König von Spanien, hat sein Land verlassen.

Darum gehts Der ehemalige spanische König Juan Carlos ist nicht in die Dominikanische Republik sondern nach Abu Dhabi geflogen.

Juan Carlos hatte am Montag sein Heimatland inmitten von Korruptionsvorwürfen mit unbekanntem Ziel verlassen.

In Abu Dhabi wohnt der 82-Jährige im zweitteuersten Hotel der Welt.

Als das spanische Königshaus vor vier Tagen völlig unerwartet das Exil von Altkönig Juan Carlos bekanntgab, da war der 82-Jährige offenbar schon über alle Berge. Laut der spanischen Zeitung «ABC» reiste der unter Korruptionsverdacht stehende Juan Carlos bereits am Montagnachmittag von Galicien nach Abu Dhabi. Besonders brisant: Offenbar wurde der Flugplan geändert, um jegliche Verfolgung zu verhindern.

Die Reise

Um 10 Uhr hob ein Privatjet vom Typ Bombardier Global 6500 mit Kennzeichen 9H-VBIG der Fluggesellschaft Tag Aviation am Flughafen in Vigo im nordspanischen Galicien ab. Der Flug war ursprünglich am Sonntag in Paris gestartet und der Flughafen Vigo galt lediglich als Zwischenstopp. Nach Angaben von «flightradar 24» landete die Maschine schliesslich um 17.16 Uhr auf dem Privatflughafen AZI in Abu Dhabi.

Von dort wurde Juan Carlos per Helikopter ins Emirates Palace geflogen, einem der teuersten Hotels der Welt. Abgestiegen ist er in einer abgeriegelten Etage für Staatsgäste. Auf seiner Reise sei Juan Carlos von vier Bodyguards und einer weiteren Person seines Vertrauens begleitet worden, schreibt «ABC» weiter.

Er reiste in einem Bombardier Global 6500 mit Kennzeichen 9H-VBIG der Fluggesellschaft Tag Aviation. Auf seiner Reise wurde Juan Carlos von vier Bodyguards und einer weiteren Person seines Vertrauens begleitet.

Die Unterkunft in Abu Dhabi

Laut der in Sachen Monarchie gewöhnlich gut informierte «ABC» reiste Juan Carlos zu befreundeten Scheichs in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Juan Carlos unterhalte beste Beziehungen zum Kronprinzen, Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan.

Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, wurde das Luxushotel Emirates Palace 2005 gebaut. Die Baukosten betrugen rund drei Milliarden Dollar. Seit 2010 ist es das zweitteuerste Hotel der Welt.

In diesem Hotel soll Juan Carlos untergetaucht sein. Das ist das Emirates Palace, eines der teuersten Hotels der Welt. Eine Übernachtung kostet um die 11'000 Euro.

Jährlich werden im Hotel fünf Kilo reines Blattgold verspeist. Im Le Café werden etwa die Capuccinos mit 23-Karat-Goldflocken serviert. Auch der weltberühmte Kamel-Burger enthält Gold. In der Lobby steht zudem ein Goldbarren-Automat.

Das Hotel hat einen Jachthafen und ein Privatstrand. Eine Übernachtung kostet um die 11’000 Euro. Das Hotel sei aufs Royals und Promis ausgerichtet und wird als «Paparazzi-sicher» bezeichnet. Vor jeder Zimmertüre stehe ein Butler den Gästen rund um die Uhr zu Verfügung. Laut spanischen Medien war Juan Carlos schon mehrmals im Emirates Palace zu Gast.

Doch nicht in der Karibik

Zuvor hatten «ABC» und andere Medien allerdings versichert, das frühere langjährige spanische Staatsoberhaupt sei in der Dominikanischen Republik von einem anderen mächtigen Freund, dem Zuckermagnaten Pepe Fanjul, aufgenommen worden. Das wurde von der Regierung des Karibik-Landes inzwischen dementiert.

Die Hintergründe für seine Ausreise aus Spanien

In einem vom Königshaus am Montag veröffentlichten Brief an seinen Sohn und Nachfolger Felipe VI. hatte Juan Carlos, der 1938 im damaligen Exil der Königsfamilie in Rom geboren wurde, mitgeteilt, dass er wegen der Finanzaffäre Spanien verlasse und ins Ausland ziehe. Damit wolle er die Arbeit Felipes «erleichtern».

Ungeachtet der mysteriösen Ausreise von Juan Carlos versicherte die spanische Regierung am Mittwoch, der Bourbone sei nicht vor der Justiz geflohen. Ministerpräsident Pedro Sánchez beteuerte jedoch, er kenne den Aufenthaltsort des Ex-Königs nicht. Sánchez’ zweiter Stellvertreter, Pablo Iglesias vom Koalitions-Juniorpartner Unidas Podemos, sprach von einer «unwürdigen Flucht». Ein Anwalt von Juan Carlos versicherte, sein Mandant stehe der Justiz auch nach der Ausreise zur Verfügung.