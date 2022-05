Nach Corona-Absage 2020 : Jubel nach Frust-Aus – die Eishockey-WM 2026 findet in der Schweiz statt

Vor zwei Jahren musste die Hockey-WM in der Schweiz wegen Corona abgesagt werden. Nun gibt es einen neuen Anlauf. 2026 findet die Weltmeisterschaft wieder in der Schweiz statt.

1 / 3 Die Eishockey-WM 2026 findet in der Schweiz statt. Urs Lindt/freshfocus Gespielt wird in der Swiss Life Arena in Zürich und… Sven Thomann/Blick/freshfocus … der BCF Arena in Fribourg. Peter Arnold

Darum gehts

Erfreuliche News für das Schweizer Eishockey. Nachdem die Heim-WM in Zürich und Lausanne 2020 wegen der Corona-Pandemie ins Wasser fiel, ist jetzt klar: 2026 findet die WM wieder in der Schweiz statt. Dies gab der internationale Eishockey-Verband am Freitagnachmittag bekannt. Das Turnier findet in Zürich und Freiburg statt. Dies ist eine schöne Botschaft, besonders nach dem Aus im Viertelfinal der diesjährigen WM.

In vier Jahren wird es in der Schweiz also ein grosses Eishockey-Fest geben. «Wir freuen uns sehr, dass wir die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 zugesprochen bekommen haben», sagt Michael Rindlisbacher, Präsident von Swiss Ice Hockey. Die Entscheidung fiel einstimmig zu Gunsten der Schweiz aus. Luc Tardif, IIHF Präsident, sagt dazu: «Die Bewerbung der Swiss Ice Hockey Federation für die Organisation der WM hat uns abermals vollends überzeugt. Teams, Fans, Sponsoren und Medien werden erneut eine erstklassig organisierte Weltmeisterschaft erleben, dies dank modernster Stadien, kurzen Wegen, einer grossartigen Fan-Community sowie einem überzeugenden Nachhaltigkeitsansatz.»

WM im eigenen Land kann viel bewirken

Moderne Stadien? In der Tat: Beide Arenen sind topmodern und wurden erst vor kurzem renoviert, oder gar erst eröffnet. Die Arena in Zürich fasst 11'000 Personen, die Arena in Fribourg bietet Platz für 7000 Fans. Zuletzt wurde das wichtigste Nationalmannschaftsturnier 2009 in der Schweiz durchgeführt. Damals waren Bern und Kloten die WM-Austragungsorte. Insgesamt war die Schweiz bereits zehn Mal als Gastgeber des Turniers im Einsatz.

Im Interview mit 20 Minuten vor der diesjährigen WM meinte auch Hockey-Legende Mark Streit, dass eine WM im eigenen Land viel bewirken kann. «Durch eine WM-Organisation kann man auch immer Mittel generieren und sich im Schaufenster präsentieren», so der frühere NHL-Star.