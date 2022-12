Ski-Weltcup Frauen: Holdener hinter Vlhova in Lauerstellung – Gisin und Rast weit zurück

«Ich bin mega zufrieden. Für mich war es allgemein die letzten Tage nicht einfach, weil ich hier in Sestriere schon zwei schlimme Verletzungen aufgelesen habe. Daher war es eine mentale Überwindung, vor allem in diesem Hang, der ein einziges Eisfeld war. Schon im Training war ich sehr nervös, hatte aber mega Spass. Es macht mir so viel Freude und darauf habe ich mich fokussiert.», sagt die sichtlich zufriedene Aline Danioth gegenüber SRF.