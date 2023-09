Jubiläum: Der Golf hat nichts von seiner Faszination verloren

Zur Ausstattung des Sondermodells gehören zudem Dekoreinlagen aus Echt-Carbon für den Innenraum, mit Nappaleder bezogene sowie klimatisierte Sportsitze und das Performance-Paket. Der Golf R «20 Years» ist limitiert; allerdings nicht auf eine konkrete Stückzahl, sondern auf das Bestellungszeitfenster, welches seit Mitte 2023 geschlossen hat. Und weil dieses so erfolgreich war, hat VW auch noch ein auf 333 Exemplare limitiertes Sondermodell «333 Limited Edition» aufgelegt. Zur Ausstattung gehören ein Metalliclack in Zitronengeld, Akrapovic-Auspuffanlage und Sportsitze. Auch diese Auflage entpuppte sich als voller Erfolg: Die 333 Limited Edition war in sagenhaften acht Minuten ausverkauft. Ein Beweis dafür, dass die Faszination für den VW Golf R auch nach 20 Jahren nichts von ihrer Kraft verloren hat.