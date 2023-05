Wetzikon ZH: Jucker Farm kritisiert Platzierung von SVP-Wahlplakat

1 / 2 Das SVP-Plakat steht vor dem Zaun der Jucker Farm und neben einem Juckerhof-Schild. Privat/Rolf Müri Laut der Mediensprecherin der Jucker Farm suggeriere die Platzierung des SVP-Wahlplakats, dass die Jucker Farm die Ansicht der Partei zum Klimaschutzgesetz teile. Tamedia/Balz Murer

Darum gehts Die SVP stellte ein Parteiplakat beim Zaun der Jucker Farm auf.

Die Jucker Farm reagierte darauf in einem Tweet, dass man keine politischen Plakate am Zaun dulde.

Der Präsident der SVP Wetzikon ist verärgert: Das Plakat sei nicht am, sondern neben dem Zaun angebracht worden.

Laut der Jucker Farm suggeriert die Platzierung des Plakates, dass das Unternehmen das politische Anliegen der SVP unterstütze.

«Liebe SVP Wetzikon, würdet ihr bitte keine politischen Plakate mehr ohne zu fragen an unserem Zaun anbringen?», schreibt die Jucker Farm auf Twitter. Der Post beinhaltet neben dem Kommentar auch ein Foto, das ein SVP-Plakat zeigt. Es empfiehlt mit lauter Schrift ein Nein zum Klimaschutzgesetz.

Das Plakat ist direkt neben einem Juckerhof-Schild aufgestellt – und laut Jucker Farm-Mediensprecherin Nadine Gloor irreführend: «Es suggeriert, dass wir dieses politische Anliegen unterstützen.» Dem sei aber nicht so, ganz im Gegenteil.

Jucker Farm duldet keinerlei politische Werbung

Wie Gloor sagt, sei es nicht das erste Mal, dass Parteien an dieser Stelle ihre Plakate platzierten: «Wir machen keine politische Werbung auf unseren Höfen.» Dieser Grundsatz gelte nicht nur für die SVP, sondern auch für andere Parteien, welche in der Vergangenheit ihre Plakate am Zaun angebracht hatten.

Die Mediensprecherin erklärt, dass die Jucker Farm bei Klima- oder Agrar-Initiativen auch schon seine Meinung kundtat. «Dies zeigten wir aber nicht etwa, indem wir Wahlplakate stehen liessen oder gar anbrachten.» Das Unternehmen habe seine Argumente dann jeweils über seine Website kommuniziert.

Plakat nicht am, sondern neben dem Zaun

Gegenüber 20 Minuten äussert sich der Präsident der SVP Wetzikon, Rolf Müri, zu den Vorwürfen: «Wie man sieht, ist das Plakat erstens nicht am Zaun angebracht, sondern davor aufgestellt und zweitens hatte der Landbesitzer uns zuvor die Erlaubnis erteilt, unser Plakat dort hinzustellen.»

Dass die Platzierung des Wahlplakats neben dem Juckerhof-Schild etwas suggerieren sollte, kann Müri nicht nachvollziehen. «Vielmehr suggeriert doch der öffentliche Tweet der Kommunikationsfrau, dass die SVP unerlaubt Parteiwerbung aufstellt, was aber nicht so ist.»

Eine Sache des Details

Der Teufel steckt jedoch im Detail: Laut Mediensprecherin Gloor erstreckt sich das Jucker Farm-Land bis 50 cm über den Zaun hinaus. Um den Bauern nicht bei seiner Arbeit zu behindern, sei das Plakat bewusst neben dem Zaun und nicht inmitten des Feldes aufgestellt worden, so Müri. Was den SVP-Politiker ärgert, ist, dass die Kritik so öffentlich kommuniziert worden sei: «Ein Telefon der Jucker Farm hätte gereicht und wir hätten eine andere Lösung gesucht.»

Im Nachgang reagierte die SVP Wetzikon auf den Tweet und räumte ein, dass das Plakat «unglücklicherweise» sehr nahe am Zaun platziert worden sei. «Wir bitten um Entschuldigung.» Man werde in Zukunft die 50 cm-Regel beachten, so Müri.