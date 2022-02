Antisemitismus-Bericht - Judenfeindliche Vorfälle haben massiv zugenommen

Zeitgenössische antisemitische Verschwörungstheorien machen die Hälfte aller Online-Vorfälle aus. Mit Abstand die meisten davon stammen vom Messengerdienst Telegram (61 Prozent). An zweiter Stelle folgt Twitter (28,2 Prozent). Auslöser ist in erster Linie die Pandemie.

Pandemie sei entscheidender Trigger

Auch zählt das Berichtsjahr mehr Vorfälle (38), in denen Personen die Schoah leugneten oder banalisierten. So sei zum Beispiel bestritten worden, dass sechs Millionen Juden ermordet worden seien oder dass Vernichtungslager mit Gaskammern existierten.

Unangebrachte Vergleiche

So kursierten in den Chats oder auf Demos etwa «Judensterne» mit der Aufschrift «ungeimpft» oder «Covid-Zertifikat». Auch Fotomontagen, die den Eingang eines Konzentrationslagers über dessen Tor «QR Code macht frei» prangte, verbreiteten Userinnen und User über Telegram. Der Bericht erfasst solche Vergleiche jedoch nicht als antisemitische Vorfälle, da diese von der Antisemitismusdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance nicht erfasst würden.

Antisemitische Zusendungen

Auch in der realen Welt registriert der Bericht eine Zunahme von antisemitischen Vorfällen: 2021 waren es 53, und 2020 waren es 47. Vor allem antisemitische Zusendungen häufen sich. Darunter fallen auch Beschimpfungen und öffentlich getätigte Aussagen. Tätlichkeiten registriert der Bericht keine. «Da physische Kontakte in der Pandemie abnahmen, gab es wohl weniger tätliche Angriffe», sagt SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner.

Zu den gravierendsten Vorfällen in der realen Welt zählt der Bericht eine Sachbeschädigung. Mit einem scharfen Gegenstand wurden in die Eingangstür der Synagoge in Biel antisemitische Parolen und ein Hakenkreuz eingeritzt. Im Onlinebereich ereignete sich ein gravierender Vorfall, etwa, als im Januar zahlreiche Personen ein Zoom-Event der Jüdischen Liberalen Gemeinde (JLG) in Zürich mit Hitlerbildern und obszönen Schmierereien störten.