Judenhass: Die Geschichte des Antisemitismus

Wikimedia Commons/ Steerpike/CC BY 3.0

Doch das Phänomen des Antisemitismus ist viel älter. Bereits die Römer entwickelten nach dem Jüdischen Krieg (66-70), als sich die Juden gegen staatliche und religiöse Unterdrückung wehrten, eine tiefe Abneigung gegen die Juden. (Im Bild: Darstellung der Eroberung von Jerusalem auf dem Titusbogen in Rom.)

Auf sozialen Medien wird ohne Zurückhaltung gegen Juden gehetzt, es kommt weltweit zu teils gewalttätigen Übergriffen. Auch hierzulande sind Menschen jüdischen Glaubens wüsten Beschimpfungen ausgesetzt und werden bedroht. Seit Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel ein Massaker angerichtet haben und Israel als Folge militärisch gegen die Hamas vorgeht, hat die offen zur Schau gestellte Judenfeindlichkeit stark zugenommen. Ihre Wurzeln lassen sich bis in die Antike verfolgen.