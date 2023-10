Judenhass hat in Russland lange Tradition

Die antisemitischen Übergriffe in Dagestan haben ein Schlaglicht auf den Judenhass in Russland geworfen, der weit zurückreicht. Bereits im russischen Reich wurden Juden unterdrückt – und seither immer wieder.

Antisemitischer Mob : So weit reicht der Judenhass in Russland zurück

Der Hass gegen Juden hat in Russland eine lange Geschichte: Unter Iwan IV. (1547-1584) erreichte er einen ersten Höhepunkt. Er verbot ihnen etwa den Handel, da er die fremde Religion als Bedrohung der russisch-orthodoxen Kirche ansah. Wikimedia Commons/PD Erst tolerant, zwang Katharina II. (1762 bis 1796) den jüdischen Kaufleuten doppelte Steuern auf und untersagte ihnen, im russischen Kernland zu siedeln. Dies, um die Moskauer Kaufleute vor Konkurrenz zu schützen. Wikimedia Commons/PD

Darum gehts Am Sonntag stürmte ein wütender Mob einen Flughafen in der russischen Republik Dagestan.

Solidarität mit den Palästinensern trieb die Menschen an, aber auch Judenhass.

Dieser hat in Russland eine lange Tradition, die bis ins Zarenreich zurückreicht.

Auch die Diktatoren der Sowjetunion setzten die Politik des staatlichen Antisemitismus fort.

Nach dem Ende der Sowjetunion ging der Judenhass kurzfristig zurück, erlebt aber seit Beginn des Ukrainekonflikts 2014 eine Renaissance.

Am Sonntagabend ist es am Flughafen von Machatschkala, der Hauptstadt der russischen Republik Dagestan, zu verstörenden Szenen gekommen: Ein wütender Mob stürmte das Gebäude, um aus Tel Aviv gelandete Jüdinnen und Juden ausfindig zu machen.

Dass sich dieser und weitere antisemitische Vorfälle in Dagestan abgespielt haben, liegt zum einen daran, dass in dieser Region im Nordkaukasus mehrheitlich Muslime leben. Die Solidarität mit den Palästinensern und die Wut gegen Israel ist entsprechend gross. Zudem hat Antisemitismus in Russland eine lange Tradition. Oft wurde dieser durch die Politik vorgegeben, wie der Blick auf die Geschichte zeigt. So regierten fast alle Zaren das Land mit staatlichem Antisemitismus, darunter auch Iwan IV. der Schreckliche und Katharina II. die Grosse (siehe Bildstrecke).

Kurzzeitige Besserung und Eskalation des Judenhasses

Unter Kaiser Alexander II. (1855-1881) wurde die Situation für jüdische Menschen im Russischen Reich zunächst besser: So gab er einem Teil der Juden das Recht zur Niederlassung in ganz Russland und Land zu besitzen. Auch andere Diskriminierungen wurden zurückgenommen, was vor allem bei der armen Bevölkerung Neid schürte und den Judenhass neu aufflammen liess.

Nach der Ermordung Alexander II. am 11. März 1881 durch Revolutionäre wurden antisemitische Verschwörungstheorien laut: Eine der Terroristinnen soll Jüdin gewesen sein, hiess es. Und: Die Juden könnten den Umsturz planen. Die Falschbehauptungen führten zu einer Pogromwelle (siehe Box) und Plünderungen. Jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden zertrümmert, Menschen jüdischen Glaubens verprügelt und vergewaltigt. Bis 1884 sind 259 Ausschreitungen dokumentiert.

Neue Härte – gesetzlich geregelt

Alexander III. (1881-1894) schlug einen anderen Weg ein als sein Vater: Er verfolgte einen reform- und judenfeindlichen Kurs. 1882 erliess er die sogenannten Maigesetze – antijüdische Massnahmen, die der Einschränkung der Freizügigkeit der russischen Juden dienten. Diesen war nun der Handel an christlichen Feiertagen verboten. Sie durften ihren Beruf nicht mehr frei wählen, der Anteil von Juden an staatlichen Bildungseinrichtungen wurde begrenzt. Kauf- und Pachtverträge im Namen von Juden ausserhalb von Städten und Kleinstädten wurden für ungültig erklärt. Die Gesetze lösten die erste Auswanderungswelle von Juden nach Palästina aus.

Die offiziell «zeitlich begrenzten Verordnungen» wurden erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach und nach zurückgefahren. Ganz ausser Kraft gesetzt wurden sie erst nach der Februarrevolution im Jahr 1917, die das Ende Zarenherrschaft in Russland bedeutete.

Antisemitisches Pamphlet

Der Hass gegen jüdische Menschen war damit aber nicht Vergangenheit. Die Verschwörungstheorien gegen sie hielten sich weiter. Einen scheinbaren Beleg erhielten diese 1903 durch die sogenannten «Protokolle der Weisen von Zion», ein nachweislich gefälschtes und erstmals in der rechtsextremen St. Petersburger Zeitschrift «Snamja» veröffentlichtes antisemitisches Pamphlet.

Der je nach Ausgabe 40 bis 80 Seiten lange Text gab vor, «Reden eines namenlosen jüdischen Führers vor undatierten Versammlungen der ‹Weisen von Zion› über Taktik und Ziele einer Weltverschwörung zu sein», so das Schweizerische Sozialarchiv. «Durch Unterwanderung aller Lebensbereiche (etwa Presse, Parteien und Freimaurerlogen), Kriege, Revolutionen, Wirtschaftskrisen, Terroranschläge (etwa von zu diesem Zweck gebauten U-Bahn-Tunnels aus), Rationalismus, Materialismus und Atheismus sollten die christlichen Nationen zermürbt und ein jüdisches Weltreich errichtet werden.» Das erdachte Pamphlet schürte den Judenhass weiter. Es gab immer wieder Pogrome gegen jüdische Menschen, etwa 1905 in Odessa und während des Ersten Weltkriegs.

Von oben verordneter Judenhass

Nach dem Ende der Zarenherrschaft begann für die Juden Russlands eine lediglich kurze Blütezeit. Die meisten Restriktionen fielen weg. Sie wurden den Bürgern der neu gegründeten Sowjetunion gleichgestellt, Ziel der Kommunisten war aber die Integration und vollständige Anpassung der jüdischen Bevölkerung. Im Zuge der Kollektivierung des Privateigentums verarmten viele Juden. Diktator Josef Stalin bekämpfte jüdische Intellektuelle, die jüdische Religion, die hebräische Sprache und inszenierte immer wieder antijüdische Kampagnen. Unter Kremlchef Nikita Chruschtschow wurden massenhaft Synagogen geschlossen und er startete die offen antisemitische Kampagne gegen «Wirtschaftsverbrechen». Auch sein Nachfolger Leonid Breschnew führte den staatlichen Antisemitismus weiter.

Erst unter dem letzten Kremlchef Michail Gorbatschow war es den Juden wieder möglich, ihre traditionelle Lebensweise zu führen. Sie durften wieder Hebräisch lernen, in die Synagoge gehen und offen jüdisch sein. Auch ihre Bewegungsfreiheit erhielten sie zurück.

Staatlicher Antisemitismus verschwindet

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion begann für die jüdische Bevölkerung in Russland eine neue Ära. Viele nutzten die neue Reisefreiheit, um nach Israel oder in westliche Länder auszuwandern. Der staatliche Antisemitismus der Sowjetzeit wurde abgeschafft, ebenso jede Form der Diskriminierung der Juden. Zwar entstanden mit der neuen Meinungsfreiheit nationalistische Organisationen und Medienerzeugnisse, die einen kruden Antisemitismus verbreiteten. Doch sie konnten sich in der breiten Bevölkerung nicht durchsetzen.

Im Gegenteil, gegen Ende der 1990er-Jahre und in den Nullerjahren verschwand der in Sowjetzeiten weit verbreitete Alltags-Antisemitismus zunehmend. Die jüdische Bevölkerung wurde von einer Mehrheit der Russinnen und Russen positiv wahrgenommen. Auch die Einstellung zu Israel besserte sich stark, nachdem Russland 1991 wieder diplomatische Beziehungen mit dem jüdischen Staat aufgenommen hatte.

Putin als Freund der Juden

Dass sich die Situation der Juden in Russland verbesserte, hatte viel mit der Person des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu tun. Während in der Sowjetunion der Holocaust ein Tabuthema war, gedachte der Kremlchef stets der Opfer der Judenvernichtung unter den Nazis. Einer der Gründe dafür ist, dass Putin sich ideologisch in der Tradition der Sowjetunion als Bezwinger des Faschismus sieht. Ein anderer ist, dass die Oligarchen und ihr Geld in Putins Machtsystem eine wichtige Rolle spielen. Und viele dieser reichen und mächtigen Männer sind jüdisch.

Die Situation der jüdischen Bevölkerung Russlands hatte sich seit dem Ende der Sowjetunion so grundlegend verbessert, dass in einer Umfrage des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Lewada-Zentrum noch 2018 eine Mehrheit der russischen Jüdinnen und Juden der Meinung waren, dass der Antisemitismus kein Problem in Russland darstelle.

Ukraine-Konflikt brachte die Trendwende

Inzwischen ist die Stimmung ganz anders. Das hat mit dem Ukraine-Konflikt zu tun. Moskau bezeichnet die Regierungsmitglieder in Kiew als Nazis und will das Land vom «Faschismus befreien». Dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski Jude ist, ist für die russische Propaganda kein Widerspruch. Der russische Aussenminister Sergei Lawrow erklärte 2022 gar, auch Adolf Hitler habe jüdisches Blut gehabt und die schlimmsten Antisemiten seien die Juden selbst.

Russland selbst sieht sich im Ukraine-Konflikt als Opfer, denn in der Ukraine sei «die gesamte Macht in den Händen von Bürgern Israels, der USA und Grossbritanniens konzentriert, die den Völkermord an der einheimischen Bevölkerung angezettelt haben». So steht es in einem vom russischen Verteidigungsministerium genehmigten Handbuch für Soldaten, wie die FAZ schreibt. Israel, und damit im weiteren Sinne die Juden, werden so Teil des kollektiven Westens, des ewigen Erzfeinds Russlands.

Suche nach Sündenböcken

Dazu kommt, dass Russlands Versagen bei der «militärischen Spezialoperation» in der Ukraine zu Unzufriedenheit in der russischen Bevölkerung führt. Es braucht einen neuen Sündenbock. Bisher füllten diese Rolle abwechslungsweise Homosexuelle, Liberale oder Zuwanderer aus Zentralasien und dem Kaukasus aus, je nach Missstand in Russland. Nun wird in der russischen Propaganda offen gegen Selenski und die «pro-zionistischen Kräfte», die in Kiew herrschen sollen, geschossen. Das Narrativ, wonach diese Mächte für den Tod russischer Soldatinnen und Soldaten verantwortlich sein sollen, lässt in Teilen der russischen Bevölkerung unweigerlich den Antisemitismus erstarken.

Diese Beobachtung machte auch der einstige Moskauer Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt, der 2022 aufgrund seiner Kritik am Ukrainekrieg Russland verlassen musste. Dem «Guardian» erklärte er: «Wir sehen einen wachsenden Antisemitismus, während Russland zu einer neuen Art von Sowjetunion zurückkehrt.» Aufgrund der «Gefahr, dass die Regierung versucht, die Wut und Unzufriedenheit der Massen auf die jüdische Gemeinde umzulenken», forderte er die russischen Juden auf, auszuwandern, was alleine 2022 auch rund 38’000 taten.

