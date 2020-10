Prügelstrafen erst seit kurzem verboten

In Japan, das im kommenden Jahr die Olympischen Spiele ausrichten will, ist der Druck, Medaillen und Pokale zu gewinnen, äusserst gross. Schüler und Eltern schweigen oft zu den harschen Züchtigungsmethoden. Nicht jeder gewalttätige Coach wird für sein Verhalten bestraft. Nach einem Prügelskandal um den damaligen Judo-Nationaltrainer Ryuji Sonoda hatte Japans Nationales Olympisches Komitee 2013 eine Untersuchung in allen Sportverbänden auf ähnliche Vergehen angekündigt. Erst im vergangenen Jahr wurden Prügelstrafen per Gesetz verboten. Der Fall in Hyogo zeigt, dass noch mehr getan werden muss. (dpa)