Nils Stump: Das sagt der Schweizer Sensations-Weltmeister im Judo

Zum ersten Mal krönte sich am Dienstag ein Schweizer zum Weltmeister. Nils Stump ist glücklich, ein bisschen nervt er sich aber auch. Nun geht er erst mal in die Ferien.

1 / 4 Nils Stump hat Geschichte geschrieben. AFP Der Judoka ist Weltmeister. AFP Das schaffte zuvor noch kein Schweizer. AFP

Darum gehts Nils Stump ist Judo-Weltmeister. Er schreibt Geschichte.

Noch nie zuvor gewann ein Schweizer Judoka die Goldmedaille an einer WM.

20 Minuten hat mit dem 26-Jährigen gesprochen.

Am Dienstag geschah die Sensation. Nils Stump gelang an der Judo-WM in Doha ein Exploit und er wurde nach einem fantastischen Wettkampftag Weltmeister. Ein Novum. So ist der 26-Jährige der erste Schweizer überhaupt, der einen WM-Titel im Judo errang.

20 Minuten erreichte den Zürcher am Morgen nach seinem Riesen-Triumph per Telefon. Stump war gerade auf dem Weg in die Ferien, es geht auf die Seychellen. «Mir geht es sehr gut», sagte Stump und lachte. Er habe natürlich ein wenig gefeiert und er freue sich noch immer. «Alles wunderbar.»

«Es ist auch für die Schweiz mega»

Doch blicken wir zunächst auf den Moment des Triumphs zurück. In der Kategorie bis 73 Kilogramm setzte sich Stump im Duell mit Manuel Lombardo durch. Die beiden trafen zuvor noch nie aufeinander, deshalb war der Final eine Wundertüte mit Chancen auf beiden Seiten. Die reguläre Kampfdauer war bereits abgelaufen, als es zur entscheidenden Szene kam. Bei seinem Seoi-Nage-Angriff stützte sich Lombardo verbotenerweise auf den Kopf – die Disqualifikation war die Folge.

Stump erzählt: «Ich ging in das Turnier wie in jedes andere.» Er habe Kampf für Kampf genommen und sich einfach gut gefühlt. «Dass es am Schluss die Goldmedaille wurde, ist natürlich super. Ein bisschen schade ist, dass die Entscheidung durch Disqualifikation erfolgte», sagte der 26-Jährige, aber WM-Titel sei WM-Titel. Dass er der erste Schweizer Judo-Weltmeister sei, finde er «cool». «Es ist auch für die Schweiz mega. Judo ist ja nicht so populär bei uns.»

Olympia 2024 ist das Ziel von Nils Stump

Den letzten grossen Erfolg erkämpfte sich Fabienne Kocher im Jahr 2021. Sie gewann Bronze an der WM. Vor 20 Jahren gewann Sergei Aschwanden an der WM die Silbermedaille. Gold gabs noch nie – bis am Dienstag. Für Stump selbst ist es die zweite Medaille an einem Grossanlass.

An den Europameisterschaften in Lissabon gewann er 2021 die Bronzemedaille. Im letzten Herbst triumphierte Stump zudem beim Grand-Slam-Turnier in Abu Dhabi. Schon da war er der erste Schweizer, dem dies auf dieser Stufe gelang. Als Fernziel gibt der Zürcher gegenüber 20 Minuten, der hauptberuflich Sportler ist, Olympia 2024 in Paris an. Apropos Olympische Spiele: Jürg Röthlisberger holte 1980 Gold für die Schweiz. Macht Stump ihm das nach?

Interessierst du dich für Judo? Ja. Nein. Eigentlich nicht, aber Nils Stump finde ich sympathisch.