Wie es in einer Mitteilung heisst, haben Stadt und Kanton Zürich die Bestrebungen auf Bundesebene von Anfang an unterstützt.

Die kantonale Sicherheitsdirektion von Regierungsrat Mario Fehr und das Sicherheitsdepartement von Stadträtin Karin Rykart verdoppeln die Finanzhilfe, die der Bund vier jüdischen Organisationen in der Stadt Zürich im Umfang von rund 350'000 Franken zugesichert hat.

700’000 Franken erhalten dieses Jahr vier jüdische Organisationen in der Stadt Zürich.

Stadt und Kanton Zürich unterstützen auch in diesem Jahr gemeinsam Projekte zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit von besonders gefährdeten Minderheiten. Laut einer Mitteilung verdoppeln die kantonale Sicherheitsdirektion und das Stadtzürcher Sicherheitsdepartement die Finanzhilfe, die der Bund vier jüdischen Organisationen in der Stadt Zürich im Umfang von rund 350'000 Franken zugesichert hat.

Regierungsrat Mario Fehr und Stadträtin Karin Rykart werden die Organisationen in einem gemeinsamen Schreiben informieren, dass sich Stadt und Kanton Zürich wieder je zur Hälfte mit Beiträgen in derselben Höhe wie der Bund beteiligen werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Ein erstes Mal erfolgte das im vergangenen Jahr.