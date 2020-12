Zweifel und Zögern : Jüdischer Arzt behandelt Corona-Patient mit zahlreichen Nazi-​​Tattoos

In den USA hat ein jüdischer Mediziner einen Corona-Patienten mit Hakenkreuz-Tattoo medizinisch versorgt. Leicht sei ihm das nicht gefallen.

So sei vor kurzem ein Covid-19-Patient eingeliefert worden, der kaum noch Luft bekam.

Taylor Nichols, Notfallmediziner am Mercy San Juan Medical Center in Carmichael, berichtet auf Twitter von einer ganz besonderen Herausforderung.

Die Arbeit in Notaufnahmen ist immer fordernd.

Taylor Nichols ist ein jüdischer Arzt, der im US-Bundesstaat Kalifornien in der Notaufnahme des Mercy San Juan Medical Centers gerade Dienst hatte, als ein Corona-Patient in die Klinik eingeliefert wurde, der kaum noch Luft bekam. «Er sah wirklich krank aus. Unwohl. Ängstlich», schilderte Nichols das Ereignis auf Twitter. Das allein wäre kein Grund, darüber zu berichten.

Zunächst kein Mitleid empfunden

«Wir haben es alle gesehen», fährt Nichols in seinen Tweets fort. «Die Symbole des Hasses auf seinem Körper verkündeten offen und stolz seine Ansichten. Wir wussten alle, was er von uns denkt. Welchen Wert er unseren Leben beimisst.» Dann flehte der Mann das Gesundheitspersonal an, ihn bitte nicht sterben zu lassen.