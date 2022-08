Basel: Jüdischer Medienschaffender an Palästina-Demo attackiert

Am Sonntag haben in Basel mehrere Hundert Personen an einer bewilligten Kundgebung gegen den Zionistenkongress teilgenommen.

Mehrere Hundert Demonstrierende haben am Sonntag an einer bewilligten Protestkundgebung gegen die Feierlichkeiten zum Zionistenkongress in Basel teilgenommen. Die Demonstration verlief aus polizeilicher Sicht friedlich. Wie das jüdische Magazin «Tachles» berichtet, seien an der Kundgebung Journalisten von teils vermummten Jugendlichen physisch und verbal attackiert worden.