Statistik 2019-2020 - Jüngere meldeten rassistische Vorfälle eher als ältere Personen

Die Anzahl rassistischer Diskriminierungsfälle hat in der Schweiz in den vergangenen zwei Jahren im Vergleich zu den vorherliegenden 24 Monaten leicht zugenommen.

In einer neuen Statistik erfasst der Bund die Häufigkeit rassistischer Vorfälle in der Schweiz und nimmt die Stimmung in der Gesellschaft zum Thema auf.

Der Bund hat seinen zweijährlichen Bericht zum Rassismus in der Schweiz publiziert. Dafür haben die Expertinnen und Experten der Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB) unter anderem auf die Ergebnisse einer Umfrage zurückgegriffen sowie Rechtsurteile berücksichtigt. Die Daten stammen aus den Jahren 2019 und 2020 – erfassen also auch das erste Jahr der Corona-Pandemie. Es zeigt sich ein leichter Anstieg der Meldungen.

Gesteigertes Problembewusstsein in der Bevölkerung

Besonders häufig trete Diskriminierung am Arbeitsplatz oder bei der Arbeitssuche auf. Von den Merkmalen wird die Nationalität am häufigsten angegeben, gefolgt von Hautfarbe und Religion. Männer und Frauen sind in etwa gleich betroffen. Umso jünger eine Person aber ist, desto stärker ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese die Diskriminierung meldet. Die Autoren und Autorinnen merken dahingehend an, dass die Steigerung auch auf ein gesteigertes Problembewusstsein sowie die stattgefundenen Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen sei.