Machs gut!: Jüngster Sieger, jüngster Weltmeister – Vettels verrückte Formel-1-Karriere 

BMW-Sauber, Torro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin

Nach mehreren erfolgreichen Jahren in den tieferen Motorsportklassen bekam Sebastian Vettel beim damaligen Schweizer Formel-1-Stall BMW-Sauber die Chance als Testfahrer. Bei seinem Renndebüt in den USA fuhr Vettel 2007 direkt auf Platz sieben und somit in die Punkte, damals als jüngster Fahrer der Geschichte. Nach einem Jahr bei BMW-Sauber wechselte Vettel zu Torro Rosso, dort gelang ihm in Monza 2008 sein erster Triumph. Im Alter von 21 Jahren wurde Vettel zu diesem Zeitpunkt zum jüngsten GP-Sieger.