Wetzikon ZH: Jürg Pfund (78) wird vermisst – Polizei bittet um «schonendes Anhalten»

Jürg Pfund, ein 78-jähriger Senior aus Wetzikon ZH, wird seit Mittwoch vermisst. Wie die Kantonspolizei am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, verliess der Mann seinen Wohnort in Wetzikon am Mittwochnachmittag zwischen 17 und 17.15 Uhr zu Fuss in unbekannte Richtung.