Bildungsökonom zu Corona-Krise

Jugendarbeitslosigkeit steigt im Sommer extrem an

Laut Bildungsökonom Stefan Wolter wird die Jugendarbeitslosigkeit im Sommer extrem ansteigen. Ausserdem wird die Stellensuche für Schulabgänger zu einer Herausforderung.

«Wir werden im Sommer ein extrem stärkeres Anschwellen der Jugendarbeitslosigkeit erleben», erklärte Wolter in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» und «Der Bund» vom Samstag. Im Vergleich zur Kontroverse um die Abschlussprüfungen in Berufsschulen oder Gymnasien werde die Stellensituation für Schul- und Lehrabgänger zu einer wahren Herausforderung.

Zehn Jahre Nachteile

Untersuchungen zeigten, dass jene, die in einer Rezession in den Arbeitsmarkt eintreten würden, bis zu zehn Jahre Nachteile in Form tieferer Löhne oder Arbeitslosigkeit mit sich schleppten. Das gilt laut Wolter auch für Akademiker. Diese könnten zwar ihre Studienzeit verlängern, was aber ebenfalls seinen Preise habe und das Lebenseinkommen schmälere.