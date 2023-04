Basel: Jugendkriminalität – in jedem zweiten Fall zeigt die Justiz nur die Gelbe Karte

Seit des erschütternden Fall des ermordeten 12-jährigen Mädchen Luise aus Rheinland-Pfalz in Deutschland Mitte März wird viel über das Jugendstrafgesetz diskutiert – auch in der Schweiz. Die Mörderinnen von Luise sind zwölf und dreizehn Jahre alt. Zu jung um in Deutschland verurteilt zu werden, was eine Schockwelle auslöste. In der Schweiz beginnt das Strafmündige Alter schon mit zehn Jahren. Die Frage kam auf, was den beiden Mädchen hier geblüht hätte . Die Frage nach dem Strafmass stellt sich auch im Fall Böckten Ende Dezember, als ein 17-Jähriger einen 18-Jährigen tödlich mit einer Stichwaffe verletzte. Wie geht das Gesetz mit Jugendlichen in der Schweiz um?