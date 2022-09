Studie zeigt: Sexuelle Belästigung und Mobbing – Jugendgewalt nimmt in Zürich weiter zu

Auch Gewalttaten bei unter 13-Jährigen steigen weiter an. (Symbolbild)

Eine Studie mit 4400 Jugendlichen im Kanton Zürich zeigt, dass Gewalterfahrungen von 13- bis 19-Jährigen in den meisten Gewaltformen zunimmt.

Jugendliche im Kanton Zürich erfahren mehr Gewalt und üben auch häufiger Gewalt aus. Das zeigen die Resultate einer am Dienstag vorgestellten Studie. Laut einer Mitteilung der Koordinationsgruppe Jugendgewalt erweist sich die Zunahme besonders deutlich im Bereich Raub und Erpressung mit Gewaltandrohung und bei Verletzungen der sexuellen Integrität. Zugenommen haben sexuelle Belästigungen auch im schulischen Bereich, ebenso wie Belästigungen über die sozialen Medien.

Die Detailanalysen zu den Opfererfahrungen von Jugendlichen zeigen zudem eine Verlagerung der Gewalt in den öffentlichen Raum. Vermehrt genannt werden Gewalttätigkeiten, die von unbekannten Personen begangen werden. Angestiegen sind auch rassistisch oder religiös motivierte Gewalttätigkeiten sowie Konflikte zwischen Gruppen. Dementsprechend geben Jugendliche ein erhöhtes Unsicherheitsgefühl an.

Auch Gewalttaten vor dem 13. Lebensjahr haben zugenommen

Die Frühdelinquenz – also das delinquente Verhalten von Heranwachsenden vor dem 13. Altersjahr – hat ebenfalls weiter zugenommen, ebenso der Alkoholkonsum in dieser Altersgruppe. Der Konsum von Alkoholika, Tabak und harten Drogen ist hingegen weiter rückläufig oder stagniert.

Die Studie wurde zwischen Mai und Juli 2021 mit 4400 Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren realisiert. Laut Studienleiter Dr. Denis Ribeaud, Universität Zürich, Jacobs Center for Productive Youth Development, bestätigen die Ergebnisse den in der Kriminalstatistik festzustellenden Trend der letzten Jahre: Jugendgewalt ist demnach nicht nur bei den polizeilich registrierten Delikten angestiegen, sondern auch in Bezug auf nicht erfasste Gewalterfahrungen, die von Jugendlichen selbst berichtet werden.