Kanton Freiburg: Jugendliche liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Sie endete in der Vorstadt Grandfey.

Die Verfolgungsjagd begann in der Freiburger Innenstadt.

Bei einer Polizeikontrolle in der Stadt Freiburg am Abend des Pfingstmontags ergriff ein 16-jähriger Autolenker die Flucht. Er sass mit einem minderjährigen Beifahrer (ebenfalls 16-jährig) im Auto, wie die Kantonspolizei Freiburg am Mittwoch schreibt.