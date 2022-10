Uzwil SG: Jugendliche (16) wird von abfahrendem Zug mitgerissen – im Spital gestorben

Der Unfall geschah am Donnerstag in Uzwil SG.

Am Donnerstagmittag kurz nach zwölf Uhr beabsichtigte eine 16-jährige Jugendliche den Zug in Richtung St. Gallen zu besteigen. Gemäss jetzigen Erkenntnissen der Kantonspolizei St. Gallen dürfte sie versucht haben, die Türen des bereits verschlossenen Zuges mittels Drücken des Knopfs zu öffnen, während sich der Zug in Bewegung setzte.