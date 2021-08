Polizeimeldungen Mittelland : Jugendliche auf Fussgängerstreifen von Auto angefahren

Beim Überqueren der Strasse in Biel wurde eine junge Frau von einem Auto erfasst. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen und den Autofahrer.

Biel, 20. August: Wie die Kapo am Sonntag meldet, wurde eine Jugendliche am Freitagabend gegen 16 Uhr von einem Auto angefahren. Die junge Frau wollte auf dem Längenfeldweg die Strasse auf einem Fussgängerstreifen überqueren. Sie wurde leicht verletzt.

Eine junge Frau wurde beim Versuch, die Strasse auf einem Fussgängerstreifen zu überqueren, von einem Auto erfasst. Der Vorfall ereignete sich auf dem Längfeldweg in Biel. Laut der Kapo war die Jugendliche von der Haltestelle Länggasse her dem Längfeldweg entlang gegangen. Als sie beim Fussgängerstreifen die Strasse überqueren wollte, kam von der Poststrasse her ein dunkles Auto und erfasste die Jugendliche. «Der Lenker hielt kurz an um sich nach dem Gesundheitszustand zu erkundigen, setzte seine Fahrt anschliessend jedoch in Richtung Johann-Renfer-Strasse fort», so Kapo-Sprecherin Ramona Mock.