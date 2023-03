Jugendliche aus Ukraine dürfen Lehre in Schweiz abschliessen

Schutzstatus S birgt auch Nachteile

Der Bundesrat hat am 12. März 2022 den Schutzstatus S aktiviert. Geflüchtete aus der Ukraine erhielten so rasch ein Aufenthaltsrecht, ohne ein ordentliches Asylverfahren zu durchlaufen. In den ersten sechs Wochen danach registrierte die Schweiz über 40’000 schutzsuchende Personen aus der Ukraine.