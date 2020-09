Sulz am Neckar (D), 14.09.2020: Gegen 23.30 Uhr wurde die Alarmanlage eines Ladens einer Lebensmittelkette ausgelöst. Die Polizei rückte mit zwei Patrouillen aus. Einbrecher oder «andere menschliche Übeltäter» waren nicht am Werk. Laut dem zuständigen Polizeipräsidium Konstanz stellte sich eine Spinne als «Täterin» heraus, die den Alarm ausgelöst hatte.

Bregenz (A), 17.9.2020: Die Polizeiinspektion Bregenz führte am Vormittag Verkehrskontrollen durch. Dabei wurde ein Alkoholtest bei einem polnischen Lastwagenfahrer durchgeführt. Der Test ergab einen Messwert von 2,66 Promille. Dem Fahrer wurde der Fahrausweis abgenommen.

Nachfolgend weitere Bilder zu Polizeimeldungen aus dem benachbarten Ausland. Konstanz, 21.09.2020: Ein 50-jähriger Lenker zeigte keine Geduld und wollte auf die wartende Fähre drängen. Er fuhr an der Autoschlange vorbei und wollte direkt auf die Fähre fahren. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke stellte sich vor das Auto, wobei der Mann den Mitarbeiter kurz vor sich hinschob. Als dieser den Lenker anschrie, wendete er und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon und überfuhr dabei beinahe ein Kind. Der Mann wurde später von der Polizei schlafend in seinem Auto aufgefunden.

Am Mittwochabend wurde die Polizei verständigt, dass in Lochau im Vorarlberg bei einer Aussichtsbank oberhalb des Pflegeheims Jesuheim vier junge Männer mit einer Waffe schiessen würden. Mehrere Polizisten konnten darauf kurz nach 18 Uhr an der Pfänderstrasse vier junge Männer zwischen 19 und 21 anhalten und kontrollieren.